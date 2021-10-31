مجموعة العشرين: لا تمويل لمحطات جديدة تعمل بالفحم بعد اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت دول مجموعة العشرين، اليوم الأحد، قرارهم بالتوقف عن دعم مشاريع المحطات الجديدة للطاقة التى تعمل بالفحم هذا العام.



جدة - نرمين السيد - أعلنت دول مجموعة العشرين، اليوم الأحد، قرارهم بالتوقف عن دعم مشاريع المحطات الجديدة للطاقة التى تعمل بالفحم هذا العام. ووفقًا لما نقلته "فرانس برس"، قالت مسودة البيان الختامى لقمة العشرين: "سنضع حدًا لمنح تمويل لإنشاء محطات طاقة تعمل بالفحم على المستوى الدولى بحلول نهاية العام 2021".

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