التحالف العربى ينفذ 57 عملية استهداف ضد الحوثى فى الجوبة والكسارة

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، تنفيذ 57 عملية استهداف بحق ميليشيات الحوثى فى جبهتى الجوبة والكسارة خلال الساعات الـ72 الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، تنفيذ 57 عملية استهداف بحق ميليشيات الحوثى فى جبهتى الجوبة والكسارة خلال الساعات الـ72 الماضية. وقالت قوات التحالف، إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 من الآليات العسكرية للمتمردين وخسائر بشرية تجاوزت 218 عنصرا، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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