ألوك شارما: ظاهرة تغير المناخ لم تأخذ عطلة خلال أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف شارما خلال مراسم افتتاح قمة تغير المناخ المنعقدة فى جلاسكو باسكتلندا -حسب ما نقله موقع "بى بى سي" البريطانى- إن الأمم المتحدة أصدرت مؤخرا تقريرا يشير إلى أن الخمسة أعوام الماضية هى الأكثر حرارة على كوكب الأرض منذ بداية مراقبة وتسجيل المناخ فى 1850.

وتابع شارما أن هذا التقرير ينبغى أن يكون "دعوة لنا جميعا للاستيقاظ خاصة أنه أوضح أن الأنوار الحمراء تضيء على لوحة مراقبة المناخ".

وأوضح شارما قائلا، إن التقرير أكد على أن النشاط البشرى كان بلا شك سبب الاحتباس الحرارى، وأن فرصة الحفاظ على الاحتباس الحرارى مقيدا تحت 1.5 درجة مئوية تتلاشى.

وأكد أنه "منذ 6 سنوات فى باريس، اتفقنا على أهدافنا المشتركة"، فى إشارة إلى اتفاقية تغير المناخ 2015 للحفاظ على الاحتباس الحرارى تحت 2 درجة مئوية والنزول بها إلى 1.5 درجة مئوية.

وأكد شارما أن "كوب 26 هو آخر وأفضل أمل لدينا للحفاظ على هدف الوصول بمتوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية".

وأعرب شارما عن أمله فى قدرة التقدم فى المفاوضات وإطلاق طموحا وأفعال متنامية على مدى عقد كامل، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أنه يجب التحرك الآن، مؤكدا أنه "إذا تحركنا الآن وتصرفنا معا يمكننا حماية وعدنا الغالى والتأكيد على أن ما وعدت به باريس ستحققه جلاسكو".