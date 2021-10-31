الجامعة العربية تُدين التفجير الإرهابى بمطار عدن

جدة - نرمين السيد - وشدد المصدر على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تستهدف زعزعة الثقة فى الحكومة اليمنية التى تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً لها، وتكشف عن غياب المعايير الأخلاقية لدى الطرف الذى يُمارسها.

وأشار المصدر المسئول إلى أن هجمات الحوثيين تستهدف أبناء الشعب اليمنى بكافة أطيافه وبلا تمييز، مُعرباً عن تضامن الجامعة مع اليمنيين فى مواجهة هذه الهجمات الإرهابية والعمليات التخريبية.