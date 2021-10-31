طالبان تصدر أول شحنة الى الصين

طالبان تصدر أول شحنة الى الصيناعلن مسؤول في حركة طالبان الأفغانية، اليوم، إن أفغانستان أرسلت أول شحنة تصدير إلى الصين.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن نائب المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، قوله إنه لأول مرة منذ سقوط طالبان (قديما)، تم شحن أول سفينة تصدير أفغانية، تحمل جالغوزي، إلى الصين من مطار كابول".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، قد ألمح في سلسة تصريحات سابقة إلى ضمان المصالح الصينية في البلاد، حيث وعدت حركة طالبان بعدم مهاجمة "مس عينك"، وهو من أهم المناجم الأفغانية الذي تعمل وتشرف عليه شركات صينية.

وتعمل طالبان جاهدة على إنعاش حركة الاستيراد والتصير في البلاد بهدف تثبيت دعائم حكمها بعد أن سيطرت على كامل البلاد.

يذكر أن أفغانستان تشتهر بأحد أصناف الصنوبر والذي يطلق عليه اسم جاغوزي (chilgoza) أو" neja" هو صنوبر ينتج في جبال الهيمالايا الشمالية الغربية في أفغانستان وشمال باكستان ووزيرستان وشمال غربي الهند، وينمو على ارتفاعات تتراوح بين 1800 و3350 مترا.