فيديو.. "أبو فلة" يكشف كواليس الـ "مليون دولار" الخيرية

قال اليوتيوبر الشهير حسن سليمان المعروف بـ"أبو فلة" إنه لم يكن يتوقع أن تلقى حملته لجمع التبرعات من أجل اللاجئين السوريين، تفاعلا منقطع النظير.

واليوتيوبر الكويتي حسن سليمان هو حاليا صاحب أكبر قناة على يوتيوب نموا في العالم ويتابعه أكثر من عشرين مليون مستخدم، وفي رصيده أكثر من ملياري مشاهدة.

ويقدم "أبو فلة" محتوى متخصصا في الألعاب، بالإضافة إلى حلقات خاصة بمواضيع متنوعة، لكنه هذا الأسبوع حقق ما لم يحققه غيره، إذ ابتعد عن كل أنواع الفيديوهات التي يقدمها عادة وخرج في بث مفتوح على قناته لجمع تبرعات لصالح اللاجئين السوريين.

وكان هدفه الأساسي جمع مليون دولار بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال بث مباشر لا ينتهي حتى ينجح في جمع كامل المبلغ، وهو ما حدث.

وبدأ أبو فلة البث قبل أمس واستمر لمدة 27 ساعة متواصلة، لينجح في جمع المليون دولار، جعلته يبكي على الهواء، ليتحول إلى حديث كل المواقع الاجتماعية في العالم العربي.

"أبو فلة" يعلّق على الحدث غير المسبوق

وقال حسن سليمان، في حوار خاص مع "دوت الخليج"، إنه أذرف الدموع على المباشر لأنه نجح في تحقيق هدفه في مدة قياسية.

وأضاف: "بكيت لأنني تمكنت من جمع مليون دولار لمساعدة 5 آلاف عائلة، أي 17 ألف شخص.. بكيت لأنني بلغت الهدف، لم أتوقع أبدا أنني سأنجح.. كان هذا شيئا مؤثرا"، مبرزا أن "أهل الخير موجودون وكل شيء ممكن".

وعن المدة القياسية التي حقق فيها المليون دولار، كشف "أبو فلة" أنه كان يعتقد أن الأمر سيستغرق 14 يوما، مشيرا "كنت جاهزا لأسبوعين، أي أنني لن أغادر غرفتي لمدة أسبوعين حتى أحقق الهدف.. لكن الأمر تحقق ولله الحمد في أقل من المدة المتوقعة".

وكشف اليوتيوبر الكويتي أن التفاعل كان "كبيرا جدا من الجميع، حتى المشاهير.. الكل تبرع ومن مختلف أنحاء العالم، أقل مبلغ كان 5 دولار".

وأردف قائلا: "الهدف تحقق بفضل المواقع الاجتماعية، التي جمعتنا جميعا واستطعنا استغلالها في أشياء جميلة".

وختم سليمان حديثه لـ"دوت الخليج" بالقول: "نحن مستمرون ونطمح لأشياء قوية في المستقبل.. كلما بلغنا 5 ملايين مشترك جدد، سنقوم بشيء قوي.. وأكبر طموح هو 50 مليون مشترك".