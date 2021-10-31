اسم "فيسبوك" الجديد يثير موجة سخرية في إسرائيل.. لماذا؟

أثار الاسم الجديد الذي اختارته شركة "فيسبوك" لنفسها، "مِيتا"، موجة من السخرية في إسرائيل، لأن نطقه يتشابه مع الكلمة العربية التي تعني "ميّتًا".

وفور إعلان "فيسبوك" عن تغيير اسمها، انتشر وسم "فيسبوك ميّت" على "تويتر" في إسرائيل، واعتبر نشطاء أن الشركة الأميركية لم تجرِ أبحاث العلامة التجارية قبل إطلاق الاسم الجديد.

وكتبت الباحثة نيريت ويس بلات أخصائية الإعلام على "تويتر"، قائلة: "في العبرية كلمة مِيتا تعني ميّتًا. سوف يسخر المجتمع من هذا الاسم لسنوات مقبلة".

وغرد مستخدم آخر على "توتير": "خطأ جسيم؟ اسم مِيتا الجديد لفيسبوك يعني ميّتًا باللغة العبرية. هذا مذهل. #فيسبوك_ميّت".

والخميس أعلنت "فيسبوك" تغيير اسمها إلى "ميتا"، في إعادة لإطلاق علامتها التجارية، مع خطط لبناء "ميتافيرس"، وهو بيئة للواقع الافتراضي تراهن الشركة أنها ستكون المنصة الكبرى المقبلة.

ويأتي تغيير الاسم في وقت يكافح به العملاق الأزرق للدفاع عنه نفسه، في مواجهة انتقادات بشأن قوته السوقية وقراراته الرقمية والرقابة على الانتهاكات على منصته.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربرغ في مؤتمر الشركة عن البث الافتراضي الحي والواقع المعزز، إن الاسم الجديد يعكس طموح مؤسسته لبناء عالم جديد من الواقع الافتراضي بدلا من أن تكون خدمة تواصل اجتماعي فقط.