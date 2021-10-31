إسرائيل تعلن خطة لتشديد الحراسة فى سجن جلبوع

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإٍسبانية "إفى"، قالت هيئة السجون الإسرائيلية: "اتفقت الهيئة ووزارة الدفاع على مشروع مشترك لحماية سجن جلبوع بشكل فورى، مع تخصيص مليونى يورو" لهذه الأعمال.

وبحسب الوكالة سيدرس المشروع الإسرائيلى نقاط الضعف فى السجن والبنية التحتية، وكذلك الزنازين لمنع أى عمليات هروب محتملة.

وأشار البيان إلى أن عملية وضع خطة وتصميم هندسى للسجن ستنتهى خلال الأيام المقبلة، ثم يبدأ قسم الهندسة والإنشاء فى عملية التأمين.

وكان 6 سجناء فلسطينيين قد فروا من جلبوع يوم 6 سبتمبر الماضى عبر نفق من زنزانتهم، يتصل بشبكة المياه الخاصة بالسجن، إلا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية أعادتهم إلى السجون مجددًا بعد إلقاء القبض على آخر اثنين فارين منهم فى يوم 19 من نفس الشهر.