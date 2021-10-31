الخارجية الألمانية : الأردن والعراق ألغيا رحلات إلى بيلاروس لوقف تدفق الهجرة

دوت الخليج :- قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة إن المحادثات مع العراق لوقف رحلات المهاجرين إلى بيلاروس كانت ناجحة، مضيفة أن الأردن ألغى أيضا عددا من رحلات الطيران العارض إلى بيلاروس.
وسجلت السلطات الألمانية وصول 4889 من الوافدين بصورة غير شرعية عبر بيلاروس (روسيا البيضاء) في أكتوبر حتى الآن، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد جميع الوافدين هذا العام.
ووصل الآلاف من سوريا والعراق ودول أخرى تمزقها الصراعات إلى جمهورية بيلاروس في الشهور الأخيرة، على أمل العبور إلى بولندا المجاورة. ومن هناك، يسعى الكثيرون للجوء في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، كألمانيا.
واتهمت بروكسل بيلاروس بمساعدة المهاجرين على دخول دول الاتحاد، للضغط على الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على حكومة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.
المصدر: رويترز
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