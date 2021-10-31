الهالوين فى تكساس.. مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الأمريكية إن إطلاق النار وقع قبل منتصف ليل السبت، بقليل حيث كان "ما لا يقل عن مائتى شخص" حاضرين فى مركز فى تيكساركانا، على بعد 180 ميلا شرق دالاس.
وأوضحت أن رجلا يبلغ من العمر 20 عاما أصيب برصاصة نقل على أثرها إلى مستشفى قريب حيث تم إعلان وفاته، ولم يعلن عن هويته.
وقالت السلطات إن الضحايا التسعة الآخرين يتلقون العلاج من إصابات لا يبدو أنها تهدد حياتهم.
وأضافت الشرطة إن "المشتبه به فر من مكان الحادث فى مركبة مجهولة".
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