لافروف: لا نعرف نوايا الناتو والحلف لا يريد إقامة تعاون مع روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا تمتلك أي معلومات عن نوايا الناتو، معتبرا أن الحلف لا يسعى إلى إقامة أي تعاون مع بلاده.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في روما: "لا تتوفر لدينا أي معلومات حول ما ينوي فعله الناتو. نحن نعتمد على الحقائق وهي تتمثل في أن الناتو لا يريد أي تعاون معنا".
وتابع: "الأمر الوحيد الذي أراده الحلف، حينما كان لدينا ممثلون هناك وكان يعمل مجلس روسيا-الناتو، هو إعطاء روسيا دروسا في الحياة، مطالبا عقد اجتماع لمجلس روسيا-الناتو لبحث أوكرانيا. هذا ما كان يهتم به، تأجيج الدعاية وممارسة الضغط على روسيا الاتحادية، كفى، انتهى الموضوع".
وأردف: "إذا كان لدى الناتو أي سبب للاتصال بنا، فلدينا سفير في بلجيكا مسؤول عن العلاقات الثنائية. وقد أبلغنا حلف شمال الأطلسي أنه في حالة وجود أي شيء، يمكنهم الاتصال من خلال هذا الدبلوماسي".
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