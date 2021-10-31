وقفة مؤيدة للسعودية أمام سفارتها في لبنان

دوت الخليج :- نفذ عدد من اللبنانيين وقفة مؤيدة للسعودية أمام سفارتها في الحازمية، حيث حملوا أعلام المملكة ورددوا هتافات مؤيدة لها.

وتحدثت صحيفة النهار اللبنانية عن توجه لتقديم وزير الاعلام جورج قرداحي استقالته من الحكومة خلال الساعات المقبلة.

وقالت إنه بعد اجتماع بكركي الذي عقد اليوم السبت، ستتكثّف الاتصالات مع المرجعيات السياسية ورئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية للخروج بموقف موحّد.