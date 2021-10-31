منظومة الامتحانات الليبية moe.gov.ly الان تم الإعلان عن أرقام الطلاب الامتحانية على الروابط الرسمية التي يتم عليها الإعلان عن نتائج الطلاب بموقع استخراج نتائج الطلاب الخاص بحكومة الوفاق في جميع المحافظات الليبية، حيث ينشر الموقع نتائج جميع الطلاب على التراب الليبي، المنطقة الشرقية والغربية وكافة المناطق المحررة.

“تفعيل” رابط منظومة الامتحانات moe.gov.ly نتائج الإعدادية 2021 برقم القيد ورقم الجلوس

ترقب الطلاب الإعلان عن النتائج وذلك بعد أن قام الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لحكومة الوفاق، عبر فيس بوكن بالإعلان عن انتهاء أعمال التصحيح وجاري رفع النتائج، وأعلن من جدد الموقع الخاص بأخبار الوزارة والنتائج عن رفع نتائج الطلاب في محافظات طرابلس وبنغازي وجاري رفع بقية المحافظات، وقد أشارت مؤشرات جوجل العالمية في البحث عن الارتفاع الكبير في الدخول على الرابط بما جعله معطل بشكل جزئي.

ظهور نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي للنتائج

أعلن الموقع الرسمي الخاص بالوزارة فيوقت مبكر اليوم الوقت المحدد لإعلان نتائج الطلاب، حيث أعلنت صفحة الوزرة الرسمية على فيس بوك أن النتائج تظهر اليوم على القناة التعليمية الليبية حيث يتم عمل مؤتمر صحفي من السيد وزير التربية والتعليم لبيان نتائج الطلاب وأسماء الأوائل ونسب النجاح بين المحافظات، وذلك بالمقارنة بالعام الماضي، وأيضا مقارنة نتائج هذا العام بنتائج العام الماضي للطلاب، وقد نجحت الوزارة بالخرج بالنتائج بنجاح في ظل الظروف الأمنية وأيضا في ظل انتشار فيروس كرونا.

يكون على الطلاب الانتظار للموعد الذي تعلن الوزارة فيه عن إعلان نتائج الطلاب. يقوم الطالب بالدخول على رابط الاستخراج في بوابة حكومة الوفاق الليبية التعليمية (قيد التفعيل) ما يمكن استخدام الرابط الرسمي للوزارة (معطل بشكل جزئي الآن). يقوم الطالب بكتابة رقم القيد. يتم كتابة اسم المنطقة أو المحافظة. يقوم بكتابة الاستعلام.

كيفية استخراج نتائج الطلاب “برقم القيد” عبر رابط منظومة النتائج الليبية

وقد أعلنت القناة التعليمية الليبية المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم بحضور شعبي كبير وحضور قيادات الوزارة، حيث تم الإعلان عن أسماء الأوائل ونسب النجاح بين المحافظات، وأشارت مؤشرات النتائج إلى ارتفاع النتائج هذا العام عن العام الماضي بين الجنسين ونجاح إعلان النتائج بالرغم من انتشار فيروس كرونا والإجراءات الطبية والصحية الكبيرة باللجان.

يتم الدخول اليوم السبت 31 من شهر أكتوبر 2021 على رابط منظومة الامتحانات moe.gov.ly حيث يمكن للطلاب الذي ادوا اختبارات شهادة إتمام التعليم الأساسي في جميع التراب الليبي، المنطقة الشرقية والغربية، يمكن الآن استخراج نتائج الإعدادية 2021 بجميع المحافظات برقم القيد ورقم جلوس الطلاب وأيضا استخراج التقديرات للعام الدراسي المنقضية والاستعداد للتقديم بالتعليم الثانوي.

الرابط الرسمي للنتائج عاد للعمل من جديد

“عاد للعمل” رابط منظومة الامتحانات الليبية moe.gov.ly نتائج الإعدادية 2021 برقم القيد ورقم الجلوس، حيث أعلن العديد من الطلاب أن الرابط تعطل بشكل تام في تمام الساعة الثالثة ظهرا وما عادوا يستطيعوا استخراج النتائج، بينما أعلنت الوزارة عبر حسابها أنها في سبيلها لإصلاح العطل وأن الرابط سيعود للعمل في السادسة، وعاد الموقع للعمل جديد في السادسة إلا أنه عاد للتعطل من جديد، ويتابع الطلاب الدخول عليه وسيكن الرابط أسهل في التعامل مع قلة الدخول عليه من الطلاب.

“تم التفعيل” قامت وزارة لتعليم الليبية بفتح باب الدخول على رابط منظومة الامتحانات moe.gov.ly نتائج الشهادة الإعدادية 2021 برقم القيد ورقم الجلوس الخاص بالطلاب وتم استخراج النتائج الخاصة بالطلاب بشكل اسهل واسرع، ويستعد الطلاب الحاصلين على درجات النجاح للتعرف على درجات قبول المدارس الثانوي أو ما يسمى بتنسيق الثانوي الليبي بالمدارس للعام الجديد.