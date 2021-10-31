اليمن: عشرات القتلى والجرحى بين الحوثيين فى جبهات مأرب

جدة - نرمين السيد - ونقل المركز الإعلامى للجيش اليمنى عن مصدر عسكرى قوله، إن قوات الجيش والمقاومة "نفذت خلال الساعات الماضية عدّة كمائن والتفافات" انتهت بوقوع العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى إلحاق خسائر أخرى فى معدات الحوثيين.
وأضاف أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً ضد أهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين على امتداد الجبهة وألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة فى العديد والعتاد، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
وكانت قوات الجيش اليمنى نفذت أمس السبت، كميناً محكماً استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية فى الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
وأكد المركز الإعلامى للجيش اليمنى، أن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم فى أحد الشعاب جنوب محافظة مأرب.
واستهدفت مدفعية الجيش اثنين من الأطقم القتالية التى كانت تحمل تعزيزات للعناصر الحوثية، إضافةً إلى استهدافها تجمعات فى مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
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