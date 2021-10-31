متمردو تيجراي يعلنون سيطرتهم على مدينة إثيوبية جديدة



أفادت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، اليوم الأحد، بسيطرة قواتها على مدينة كومبولشا بإقليم أمهرة، في ثاني إنجاز ميداني كبير يعلنه المتمردون خلال يومين فقط وسط تقدمهم جنوبا.

وقال المتحدث باسم الجبهة، غيتاشيو رضا، في تغريدة عبر "تويتر": "السيطرة بالكامل على كومبولشا. قواتنا ستواصل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لفك الحصار عن إقليم تيغراي وسكانه. وبالتزامن مع ذلك سنتعاون مع الأمم المتحدة في مساعدة الناس في كل من تيغراي وأمهرة".

ويأتي هذا التقدم بعد إعلان المتمردين السبت السيطرة على مدينة دسي، التي شهدت مع ذلك معارك جديدة اليوم الأحد بعد أن نفت الحكومة خسارتها هذا الموقع الاستراتيجي.

وتمثل السيطرة على كومبولشا، في حال تأكيد التقارير، خطوة كبيرة في عمليات المتمردين في الحرب المستمرة منذ قرابة العام، بعد استعادتهم السيطرة على معظم إقليم تيغراي من القوات الفدرالية في يونيو.