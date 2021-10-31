السودان: إعفاء النائب العام المكلّف

جدة - نرمين السيد - أعلن تليفزيون السودان أنه تقرر إعفاء النائب العام المكلَّف مبارك محمود عثمان.



جدة - نرمين السيد - أعلن تليفزيون السودان أنه تقرر إعفاء النائب العام المكلَّف مبارك محمود عثمان. وذكر تليفزيون السودان أنه تم إنهاء خدمة عثمان فى ديوان النائب العام.

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