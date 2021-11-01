موعد مباراة المصري وسموحة القادمة الإثنين 1\11\2021 والقنوات الناقلة في الأسبوع الثاني بالدوري

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة محبي المتعة والإثارة موعد مباراة المصري وسموحة القادمة في الدوري المصري، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 1 من نوفمبر 2021، حيث يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة المصري القادمة في الدوري ضد سموحة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري، مباراة من المتوقع لها أن تكون حماسية وممتعة لما يمتلكه الفريقين من لاعبين مميزين، وأجهزة فنية على أعلى مستوى.

يدخل أبناء بورسعيد المباراة برغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بالمباراة، والحصول على الثلاث نقاط ورفع رصيد النادي إلى أربع نقاط، وتعديل وضعه في جدول الدوري، حيث يحتل المصري المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة من تعادل في المواجهة الأولى أمام غزل المحلة بهدف لكل منهما.

في المقابل يسعى سموحة صاحب الأرض نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، ورفع رصيده إلى النقطة الرابعة والقفز عدة مراكز في ترتيب أندية الدوري، ويحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في الجولة الأولى والأسبوع الأول أمام الاتحاد “ديربي الإسكندرية” بنتيجة أربع أهداف لكل فريق، لذلك يسعى سموحة جاهداً نحو انتزاع الثلاث نقاط خاصةً أن المباراة على أرضه، ولذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة وتتسم بالسرعة والندية والمتعة من قبل الفريقين، لرغبة كل فريق في حسم المباراة لصالحه والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة المصري وسموحة

يحتضن استاد برج العرب بالإسكندرية موعد مباراة سموحة القادمة في الدوري ضد المصري، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري المصري الممتاز 2021\2022، وسوف تقام المباراة اليوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة عند تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز. كما أن القناة تمتلك حقوق نقل العديد من المباريات الهامة والبطولات المحلية والقارية المهمة. لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021. لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز.

المباراة المصري – سموحة البطولة الدوري المصري 2021\2022 – الأسبوع الثاني الموعد والتوقيت الإثنين 1 نوفمبر – الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة الملعب استاد برج العرب بالإسكندرية القنوات الناقلة أون تايم سبورت

بطاقة مباراة المصري وسموحة