بوليفارد رياض سيتي الافتتاح الرسمي وطريقة حجز التذاكر

بوليفارد رياض سيتي حيث أعلنت الهيئة العامة للترفيهة برئاسة تركي أل شيخ عن أفتتاح بوليفارد رياض سيتي غدا الإثنين. كذلك تعتبر المنطقة من أهم المعالم الجديدة لموسم الرياض والتي تستضيف الفاعليات حتي انتهاء موسم الرياض. أيضآ تم إنشاء المنطقة علي مساحة ٩٠٠ ألف متر مربع لتكون أكبر بثلاث مرات عن مساحة موسم الرياض السابق. كذلك تحتوي المنطقة علي المنشآت الهاصة بالفاعليات مثل المطاعم والكافيهات والحدائق والمتاجر ومراكز الألعاب والمهرجانات. وكذلك توجد بها النافورة الراقصة التي تعتبر أهم معالم بوليفارد حيث تتميز بالعديد من المواصفات التي تشاهدها لأول مرة. ونتعرف ألان علي أهم معالمها ومواعيد العمل وطريقة حجز تذاكر بوليفارد رياض سيتي لموسم الرياض.

فاعليات بوليفارد رياض سيتي

تضم المنطقة العديد من الفاعليات التي نشاهدها لأول مرة في الشرق الأوسط مثل متاهة الكريستال. والتي تحتوي علي العديد من الأنشطة الذهنية والحركية ومتاهة الكريستال تقام لاؤل مرة خارج المملكة المتحدة. كذلك تضم منطقة حولف الأول المخصصة لهواة ومحبي لعبة الجولف. وكذلك تضم فاعلية فيرستميت لتحديات رمي الأسهم ومعارك الألوان.

حجز تذاكر بوليفارد رياض سيتي

أعلنت الهيئة العامة للترفيهة عن حجز التذاكر عن طريق ticketmx ونتعرف ألان علي طريق الحجز بالخطوات.

الدخول الي الموقع الرسمي من الرابط ticketmx.com. بعد ذلك الضغط علي تسجيل جديد. ثم نقوم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح. بعد ذلك الضغط علي أيقونة التسجيل. ثم تظهر صفحة الفاعليات وأسعار التذاكر. ثم تقون بأختيار الفاعلية التي تود الذهاب اليها. بعد ذلك يقوم الموقع بتحويلك الي صفحة الدفع. ثم تقوم باستكمال عملية الدفع وتأكيد عملية الشراء.

مواعيد عمل المنطقة

أعلنت الهيئة المنظمة عن بدي إستقبال الزوار من الساعة الخامسة مساء حتي الرابعة صباحا طوال أيام الأسبوع. كذلك تم الإعلان عن وجود موقف لسعة ١٠ ألاف سيارة لخدمة أنتظار السيارات.

اسعار تذاكر بوليفارد

تم الإعلان رسميا عن اسعار التذاكر شاملة ضريبة القيمة المضافة.

سعر التذكرة طوال الإسبوع ٥٥ ؤيال سعودي.

سعر التذكرة يوم الاثنين فقط مجانا

كما يمكنك حجز التذاكر عبر تطبيق موسم الرياض وللخطوات تابع المقالة تطبيق موسم الرياض طريقة التسجيل وحجز تذاكر موسم الرياض.