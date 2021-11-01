وزير التربية اللبناني : السعودية تشكل رئة ​الاقتصاد​ الأساسية للبنان وللبنانيين

دوت الخليج :- لفت وزير التربية اللبناني وعضو خلية الأزمة، ​عباس الحلبي​، الى أن "هناك توافق بين جميع أعضاء الحكومة ال​لبنان​ية في سبيل الخروج من الأزمة، ولبنان لا يحتمل الاستمرار في هذه الفوضى التي نعيشها".

وأوضح في تصريح صحفي، أن "​استقالة​ وزير الإعلام ​جورج قرداحي​ أمر مطروح ولكن هذا الحل لم ينضج بعد، والمصلحة الوطنية تقتضي استمرار ​الحكومة اللبنانية​، بالإضافة الى أن الأمريكيين متمسكون ببقاء الحكومة ويدعون رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ الى عدم الاستقالة، وهو أجرى اتصالات مع الأميركيين للحد من التصعيد مع ​السعودية​".

ولفت الحلبي الى أن "السعودية تشكل رئة ​الاقتصاد​ الأساسية للبنان وللبنانيين".

وكالات + الجزيرة مباشر