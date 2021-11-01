زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب طوكيو

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن مركز الزلزال كان فى منطقة إيباراكى شمالى طوكيو، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية جسيمة.

كما أشارت الوكالة إلى أنه لم يصدر تحذير من السلطات عن وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال.