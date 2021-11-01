السعودية والولايات المتحدة يختتمان مناورات جوية مشتركة

جدة - نرمين السيد - أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات (ف-15 سى) التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (B-1) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.





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