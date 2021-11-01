حسم التأهل لدور الـ16.. مباراه ليفربول وأتلتيكو مدريد دوري الأبطال المواعيد والقنوات الناقلة

مباراه ليفربول وأتلتيكو مدريد ، نحو حسم التأهل مبكرًا إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021/2022 يترقب عشاق ومحبو ليفربول، مساء يوم الأربعاء المقبل 3/11/2021، حيث يستضيف ملعب آنفيلد في قلب مدينة ليفربول الإنجليزية، مواجهة الإياب، ضمن مرحلة دور المجموعات، وتحديدًا من المجموعة الثانية، والتي تجمع الليفر والأتلتي.

خلال السطور القادمة سنتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين خلال النسخة الجديدة من الشامبيونز ليج ، وكذلك تاريخ المواجهات بين ليفربول وأتلتيكو مدريد .

مباراه ليفربول وأتلتيكو مدريد

مرة أخرى يجدد أحد عمالقة كرة القدم الأوروبية ، وتحديدًا في السنوات الأخيرة، الموعد مع مواجهة أخرى في مرحلة دور المجموعات من دوري الأبطال .

يبحث خلالها أصحاب الأرض عن تأكيد أفضلية الذهاب، وحسم التأهل إلى دور ثمن النهائي الأوروبي، فيما يسعى الضيوف أولًا إلى تعويض خسارة لقاء الجولة الماضية، ومن ثم الإبقاء على حظوظهم في العبور إلى الدور القادم، في ظل منافسة شرسة مع بورتو ثالث الترتيب.

وإليكم جدول ترتيب أندية المجموعة الثانية في الـChampions League حتى الجولة الثالثة:

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض، نادي ليفربول الإنجليزي ، الجريح بعد السقوط في فخ التعادل أمام برايتون (2-2)، أمس السبت، ضمن لقاءات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

ويمتلك الريدز أفضلية كبيرة قبل لقاء الأربعاء، بعد تصدره المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط وصافي (6) أهداف.

ونجح ليفربول في تحقيق 3 انتصارات متتالية، أمام ميلان (3-2) ثم بورتو (5-1)، قبل أن يختتمها أمام أتلتيكو مدريد (3-2).

على الجانب الآخر، يدخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مواجهة الأربعاء، متشبثًا في أمله بالتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، خاصةً بعدما جمع 4 نقاط في الجولات الثلاث الماضية.

وبالتساوي مع بورتو في رصيد النقاط ونتائج المباريات، حقق الروخي بلانكوس فوزًا وحيدًا على حساب ميلان “حصالة المجموعة” بنتيجة (2-1)، وتعادل سلبيًا مع بورتو، فيما تلقى خسارة واحدة أمام ليفربول في الأسبوع قبل الماضي (2-3).

تاريخ المواجهات بين ليفربول وأتلتيكو مدريد

تاريخيًا جمعت 10 مواجهات الفريقين الإنجليزي والإسباني، بينها 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

نجح الأتلتي في تحقيق الفوز في 6 مباريات، بينما أحرز الريدز فوزين فقط، وحسم التعادل مباراتين.

وسجل الروخي بلانكوس 18 هدفًا في المواجهات، وسكنت شباكه 12 هدفًا.

وشهدت أول مواجهة جمعت عملاقي الكرة الإسبانية والإنجليزية، في بطولة كأس تيريزا هيريرا في 12 أغسطس 1988 ، أكبر فوز في تاريخ لقاءات أتلتيكو مدريد وليفربول ، لصالح الأول بنتيجة (5-1).

ويمكن استعراض مجمل النتائج في المواجهات بين الناديين فيما يلي:

موعد مباراه ليفربول وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة، مساء الأربعاء القادم، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت القاهرة، الثامنة ( 9:00 م) بتوقيت مدريد، السابعة ( 8:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد فلم نرصد بعد في ثقفني إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن القيادة التحكيمية للمواجهة.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل أحداث اللقاء ولكن من غير المعلوم بعد القناة الناقلة للحدث.

وبشأن معلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد فإن الشبكة الرياضية القطرية لم تقم بالكشف بعد المعلق الرياضي للقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة ، إضافة على مشوار الناديين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علاوة على تاريخ المواجهات بين ليفربول وأتلتيكو مدريد .