المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الأحد، إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تخضع للحجر الصحي في الوقت الحالي.

وقالت ساكي إنها وبعد أن اكتشفت إصابة أحد أفراد عائلتها الأسبوع الماضي بفيروس كورونا، خضعت لعدة اختبارات وقد كانت سلبية، وخضعت للحجر الصحي. لكن اختبار يوم الأحد كانت إيجابيا.

وأضافت ساكي أن آخر اتصال لها مع الرئيس الأميركي جون بايدن كان الثلاثاء الماضي، وأنهما حافظا على مسافة التباعد الاجتماعي وكانا يرتديان كمامات.

وأوضحت ساكي أنها وبفضل اللقاح، تعاني أعراضا خفيفة مكنتها من مواصلة عملها من المنزل، مؤكدة أنها تخطط للعودة إلى العمل من المكتب بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لمدة عشرة.