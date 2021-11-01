بريطانيا تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجّلت بريطانيا 38009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 74 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجّلت بريطانيا 38009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 74 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية فى بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس فى البلاد بلغت 9,057,629، والوفيات 140,632.

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