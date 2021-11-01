جرحى في تصادم قطارين جنوب غربي إنجلترا

قالت الشرطة إن تصادما وقع بين قطارين، الأحد، في نفق لخطوط السكك الحديدية بمدينة سالزبري جنوب غربي إنجلترا، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وقالت شرطة النقل البريطانية: "أصيب عدد من الأشخاص، لكن لحسن الحظ لم يسقط أي قتيل". وقد وقع الحادث في نفق قرب محطة سالزبري، وهناك تقارير عن خروج قطارعن القضبان.
وأكدت قوة الشرطة في مقاطعة ويلتشير الإنجليزية، أنها دفعت بعربات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن سائق أحد القطارين يعتقد أنه محاصر في كابينة القيادة.
وقالت شركة (جريت ويسترن ريلوايز) المشغلة للقطارات، إن الحادث وقع بين قطار متجه من بورتسماوث إلى بريستول وآخر متجه من محطة ووترلو في لندن إلى هونيتون.
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