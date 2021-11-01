وزير الخارجية اللبنانى: الخلية الوزارية لحل الأزمة مع السعودية لن تجتمع مرة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية اللبنانى عبدالله بو حبيب، إن الخلية الوزارية لحل أزمة لبنان مع السعودية ودول الخليج لن تجتمع مرة أخرى، مؤكدا أن جهودها الخلية فشلت فى التوصل إلى حلحلة للأزمة.





وأضاف بو حبيب - فى تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأحد - أن التواصل حاليا يتم مباشرة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشددا على أن الحكومة باقية ولن تستقيل من عملها. وشدد وزير الخارجية على أن هناك تطمينات دولية بدعم الحكومة خلال الفترة المقبلة، حيث تواجه الحكومة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تسعى لانجاز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولى لإنقاذ البلاد من التعثر المالى والاقتصادي، وذلك فضلا عن الترتيب لإجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل

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