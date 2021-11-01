طريقة الحصول على قرض أهل من بنك التسليف ومزاياه وشروطه بالتفصيل

طريقة الحصول على قرض أهل قام بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية بتقديم قرض أهل للمواطنين السعوديين وذلك لتحسين مستوى المعيشة والقدرة على مواجهة ظروف الحياة خاصة في تلك الظروف التي تواجهها البلاد من انتشار الوباء وقد تصل قيمة بنك أهل إلى ستون ألف ريال سعودي ومن هنا سوف نعرض عليكم عبر ثقفي طريقة الحصول على قرض أهل كما نقوم بعرض كافة المعلومات التي تخص هذا الأمر.

طريقة الحصول على قرض أهل

لقد قام بنك التنمية الاجتماعية المتواجد في المملكة العربية السُّعُودية بتوفير طريقة سهلة وبسيطة للحصول على قرض أهل وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية والحد أيضاً من انتشار الوباء المنتشر وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يتم النقر على أيقونة التقديم الإلكتروني ثم بعدها يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة.

ثم يتم كتابة البيانات وهي عبارة عن (الاسم، رَقَم الجوال، رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، العنوان، رَقَم حساب الايبان).

وبعد ذلك يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة تسجيل الطلب.

شروط الحصول على قرض أهل

قام بنك التنمية الاجتماعية وهو بنك التسليف في المملكة العربية السُّعُودية بوضع بعض الشروط والأحكام الذي يجب على المواطن الذي يريد الحصول على قرض أهل أن تتوافر فيه هذه الشروط والأحكام تكون كالآتي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على قرض أهل لا يقل عمره عن الواحد والعشرين ولا يزيد عن سبعون عاماً.

يجب على المواطن إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ولا بد أن تكون هذه الأوراق سارية.

يشترط على المتقدم للحصول على قرض أهل أن يكون مسجل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

لا بد من أن يكون قد تم تسجيل المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مدة لا تقل عن عامين.

يجب أن يكون الدخل الخاص بالمواطن المتقدم للحصول على قرض أهل لا يقل عن عشرة آلاف ريال سعودي.

مزايا قرض أهل

توجد عدة مميزات في قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية وهذه المزايا تكون كالآتي:

قرض أهل لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

يستطيع المواطن الحصول على قرض أهل بقيمة قد تصل إلى ستون ألف ريال سعودي.

يتم الحصول على قرض أهل دون أن يقوم المواطن بدفع أي مبالغ مالية.

قد تصل المدة التي يتم السداد خلالها إلى خمس سنوات.

وهو إلى ذلك من الممكن أن يحصل على القرض كل من النساء والمطلقات والأرامل وأيضاً العاطلين والحوامل.

يمكن حصول القرض لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السُّعُودية.

الخدمات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية عبر الإنترنت

يسعى دائماً بنك التنمية الاجتماعية على توافر الخِدْمَات التي تسهل الأمور على عملاء البنك حيث أنه يقدم العديد من الخِدْمَات خلال الموقع الخاص به عبر الإنترنت وذلك حتى لا يحتاج العميل للذهاب إلى البنك وهذه الخِدْمَات تتمثل في الآتي:

خدمة إخلاء الطرف.

خدمة السداد الآلي.

خدمة كشف الحساب الإلكتروني.

خدمة استرجاع المبالغ المالية الزائدة.

خدمة طلب المنتجات.

خدمة إخلاء الطرف للجهات.

جميع الخِدْمَات التي يقدمها البنك تكون مجانية وبدون رسوم وذلك يكون بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه إلى طريقة الحصول على قرض أهل كما تعرف إلى شروط الحصول على قرض أهل وطننا بذكر بعض الخِدْمَات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للعملائه عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذَّهاب إلى البنك وتعرفنا أيضاً إلى مزايا قرض أهل.