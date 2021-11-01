تخفيضات 50% في اكسترا السعودية اليوم على الجوالات

عروض اكسترا بالسعودية على الجوالات، تعتبر اكسترا هي الخيار الأفضل لمن يرغبون في شراء هاتف جديد أو أي جهاز منزلي جديد، فتعتبر اكسترا واحدة من أهم المتاجر التي تعمل في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50%، حيث قامت مجموعة اكسترا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر بإعلانها عن توفيرها لمجموعة من الخصومات بداية من نهاية شهر الحالي والعرض سوف يستمر لحين نفاذ الكمية ومن خلال المقال التالي سيتم التعرف على المنتجات التي يتوفر عليها العرض.

تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية:

توفر المملكة العربية السعودية إلى عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات التي تزيد قيمتها عن 50% فيحتوي العرض على مختلف أنواع هواتف المحمول التي من أهمها كلاً من التالي:

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي أي 32 ويحتوي ذلك الهاتف على ذاكرة بمساحة 128 جيجا بايت.

يحتوي العرض على هاتف أيفون 12 برو ماكس مع ذاكرة تصل مساحتها إلى 128 جيجا بايت.

يشمل العرض على هاتف برو مع ذاكرة بمساحة 128 جيجا بايت.

يحتوي العرض على هاتف أيفون 12 برو مع مساحة 256 جيجا بايت.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج نوت 20 إلترا مع مساحة 256 جيجا بايت.

يحتوي العرض على هاتف لينوفو كي 13 نوت مع ذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجا بايت.

يشمل العرض في شركة اكسترا على هاتف لينوفر كي 12 مع ذاكرة تصل مساحتها إلى 64 جيجا بايت.

يحتوي العرض في شركة اكسترا على هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس مع ذاكرة تصل مساحتها إلى 128 جيجا بايت.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي اس 21 ألترا.

المزيد حول اكسترا بالمملكة العربية السعودية:

حرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات التي تزيد قيمتها عن 50%، فتعمل اكسترا على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع أو تأخير، فالهدف الأساسي من اكسترا هي توفير للجميع إمكانية شراء كافة الهواتف المحمول مع الأجهزة الكهربائية بأقل الأسعار، فيوجد لاكسترا أكثر من عرض وجميعهم يعملوا على مدار الأسبوع دون أي تأخير.