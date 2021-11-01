بايدن : لم أرشح نفسى لرئاسة أمريكا من أجل استطلاعات الرأى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن - فى تصريحات له على هامش قمة العشرين فى العاصمة الإيطالية روما تعليقا على تراجع شعبيته فى استطلاعات الرأى مؤخرا، حسب صحيفة "ذا نيويورك بوست" الأمريكية - أنه رشح نفسه من أجل مساعدة الأمريكيين لدعم أعمالهم وتحسين أجورهم وزيادة وظائفهم.
وأشار إلى أنه جاء كذلك من أجل محاربة التغير المناخى والمساعدة فى حل الأزمة التى تسببت فيها جائحة كورونا.
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