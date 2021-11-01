إصابات كورونا فى البرازيل تتجاوز 21 مليون حالة والفيات 608 آلاف

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية, 6761 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و130 وفاة.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية, 6761 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و130 وفاة. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية فى بيان لها أمس, أن عدد الاصابات فى البلاد بلغ نحو أكثر من 21 مليون, فى حين بلغ عدد الوفيات نحو 608 آلاف.

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