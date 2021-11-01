مصرع 9 أشخاص فى البرازيل بسبب انهيار كهف خلال تدريب لرجال الإطفاء

جدة - نرمين السيد - وأكدت السلطات البرازيلية أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أنقذ شخص آخر. وبحسب إدارة الإطفاء بالولاية شارك فى التدريب 26 شخصا فى منطقة يبيراو بريتو يوم الأحد. وأشارت إدارة الإطفاء إلى أن 14 شخصا الباقين لم يتأذوا جراء الانهيار، فيما أصيب 3 بجروح.

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