زلزال قوى يضرب ولاية ألاسكا

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، فى بيان لها، إن مركز الزلزال يبعد 110 كيلومترات عن جنوب شرق مدينة بيريفيل فى ألاسكا.. ولم ترد أى أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

جدير بالذكر، أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ذكرت أن زلزالا تقدر قوته بـ5.2 درجة هز المبانى فى العاصمة طوكيو.

وأضافت أن مركز الزلزال كان فى منطقة إيباراكى شمالى طوكيو، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية جسيمة.