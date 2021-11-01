الصين تسجل 92 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة فى بيان أن 59 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 48 إصابة قبل يوم.
وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعا من 23 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.
وأعلنت اللجنة أمس الأحد أن موجة التفشى الأخيرة لفيروس كورونا فى الصين امتدت إلى 14 مقاطعة، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات بدون أعراض خلال الـ14 يوما الماضية.
ويبلغ حاليا إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 فى بر الصين الرئيسى 97243 فى حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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