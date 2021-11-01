رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية في الكويت عبر هيئة المعلومات المدنية e.gov.kw

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نتابع معكم طريقة الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت، والتي يبحث عنها الأشخاص في الكويت سواء من المواطنين الكويتيين أو المقيمين بالكويت، وهذا عند رغبتهم في تجديد البطاقة المدنية أو الإقامة، والاستعلام عن مدى جاهزيتها بعد التجديد الخاص بها إلكترونيا، ويمكن عمل كل هذا بالفعل بكل سهولة عبر موقع الهيئة المعلومات المدنية بدولة الكويت، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين للتعرفوا على المزيد من التفاصيل.
هيئة المعلومات المدنية
وقد أنشات دولة الكويت موقع هيئة المعلومات المدنية، والذي يختصر على المواطنين والمقيمين في الكويت العديد من الأشياء، ومنها تجديد البطاقة المدنية وبطاقة الإقامة، والاستعلام عن مدى جاهزيتها، وهذا للذهاب لاستلامها.
حيث تم إنشاء موقع هيئة المعلومات المدنية أو البوابة الإلكترونية الرسمية وهذا من ضمن إطار توجه دولة الكويت إلى الميكنة في جميع المجالات، والتي بدورها تقوم بتسهيل وتسريع العديد من المعاملات الحكومية في كافة القطاعات في مختلف المجالات.طريقة تجديد البطاقة المدنية في الكويت
ويمكن للسادة المواطنين تجديد البطاقة المدنية بكل سهولة إلكترونيا، وهذا بدون الذهاب إلى أي جهة حكومية والوقوف في الطوابير الطويلة لتقديم البيانات الخاصة بالتجديد، حيث يمكن عمل هذا إلكترونيا، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالذهاب إلى موقع التجديد من الرابط e-envelope.paci.gov.kw.
- أدخل كافة البيانات المطلوبة منك.
- ثم قم برفع صورة المواطن، مطابقة للمواصفات المطلوبة.
- بعد انتهاء التسجيل، قم بالاحتفاظ برقم الطلب.
ويمكن للسادة المواطنين معرفة جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني بالكويت بكل سهولة ويسر، وهذا إلكترونيا بكل سهولة، ولعمل هذا قم باتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى مومقع هيئة المعلومات المدنية الكويتي من الرابط الرسمي e.gov.kw.
- بعدها قم بالذهاب إلى القائمة الموجودة بالأعلى.
- اضغط على المواطنون والمقيمون.
- ثم اضغط على المزيد في القائمة المنبثقة الخاصة بالأسرة والأفراد.
- ستنتقل إلى صفحة الاسرة والأفراد.
- ستجد مربع بلون ازرق فاتح مكتوب عليه “الأكثر استخداما”.
- قم بالضغط على “الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية”.
- ثم ستنتقل إلى بطاقة الاستعلام.
- اكتب الرقم المدني الذي تريد الاستعلام عنه في الخانة المخصصة.
- اضغط على زر استعلام، لتظهر لك النتيجة.
الوسوم
نتابع معكم طريقة الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت، والتي يبحث عنها الأشخاص في الكويت سواء من المواطنين الكويتيين أو المقيمين بالكويت، وهذا عند رغبتهم في تجديد البطاقة المدنية أو الإقامة، والاستعلام عن مدى جاهزيتها بعد التجديد الخاص بها إلكترونيا، ويمكن عمل كل هذا بالفعل بكل سهولة عبر موقع الهيئة المعلومات المدنية بدولة الكويت، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين للتعرفوا على المزيد من التفاصيل.
هيئة المعلومات المدنية
وقد أنشات دولة الكويت موقع هيئة المعلومات المدنية، والذي يختصر على المواطنين والمقيمين في الكويت العديد من الأشياء، ومنها تجديد البطاقة المدنية وبطاقة الإقامة، والاستعلام عن مدى جاهزيتها، وهذا للذهاب لاستلامها.
حيث تم إنشاء موقع هيئة المعلومات المدنية أو البوابة الإلكترونية الرسمية وهذا من ضمن إطار توجه دولة الكويت إلى الميكنة في جميع المجالات، والتي بدورها تقوم بتسهيل وتسريع العديد من المعاملات الحكومية في كافة القطاعات في مختلف المجالات.طريقة تجديد البطاقة المدنية في الكويت
ويمكن للسادة المواطنين تجديد البطاقة المدنية بكل سهولة إلكترونيا، وهذا بدون الذهاب إلى أي جهة حكومية والوقوف في الطوابير الطويلة لتقديم البيانات الخاصة بالتجديد، حيث يمكن عمل هذا إلكترونيا، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالذهاب إلى موقع التجديد من الرابط e-envelope.paci.gov.kw.
- أدخل كافة البيانات المطلوبة منك.
- ثم قم برفع صورة المواطن، مطابقة للمواصفات المطلوبة.
- بعد انتهاء التسجيل، قم بالاحتفاظ برقم الطلب.
ويمكن للسادة المواطنين معرفة جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني بالكويت بكل سهولة ويسر، وهذا إلكترونيا بكل سهولة، ولعمل هذا قم باتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى مومقع هيئة المعلومات المدنية الكويتي من الرابط الرسمي e.gov.kw.
- بعدها قم بالذهاب إلى القائمة الموجودة بالأعلى.
- اضغط على المواطنون والمقيمون.
- ثم اضغط على المزيد في القائمة المنبثقة الخاصة بالأسرة والأفراد.
- ستنتقل إلى صفحة الاسرة والأفراد.
- ستجد مربع بلون ازرق فاتح مكتوب عليه “الأكثر استخداما”.
- قم بالضغط على “الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية”.
- ثم ستنتقل إلى بطاقة الاستعلام.
- اكتب الرقم المدني الذي تريد الاستعلام عنه في الخانة المخصصة.
- اضغط على زر استعلام، لتظهر لك النتيجة.
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