كيشيدا يعلن فوزه بأغلبية قوية بعد انتخابات صعبة فى اليابان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية، فاز الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم وشريكه الأصغر فى الائتلاف "كوميتو"، بـ 293 من مقاعد مجلس النواب.
وكان الائتلاف يسيطر على 305 من المقاعد فى البرلمان، من بينها 276 للحزب الليبرالى الديمقراطى.
وقال كيشيدا: "كانت انتخابات صعبة للغاية، لكن انعكست رغبة الناس - إذ يريدون بأن نؤسس مستقبل هذا البلد فى ظل حكومة (مكونة من ائتلاف) الحزب الليبرالى الديمقراطى و كوميتو".
وتابع: "حصلنا على 261 مقعدا ثمينا للحزب الليبرالى الديمقراطى".
ومن المرتقب أن تتيح هذه النتيجة للتكتل الحاكم إقرار قوانين للمسائل الخاصة بخطط تحفيز الاقتصاد على خلفية وباء كورونا، لذا ارتفع مؤشر "نيكى" اليابانى بأكثر من 2% فور إعلان نتائج الانتخابات.
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