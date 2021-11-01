فيديو.. شخص يلقى قنبلة فى مطعم بنيويورك

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة "رويترز"، قالت الشرطة فى بيان، إنه تم اعتقال المشتبه به واسمه جويل مانجل، بسبب استخدامه لقنابل حارقة، التى تعرف بشكل شائع باسم " قنابل مولوتوف" والتى أسفرت عن تلف وتدمير محل الطعام فى بروكلين.

وأشارت قوات الإطفاء إلى أنها استجابت على الفور لبلاغ حول وقوع حريق فى محل طعام، وأنها وفرت المساعدة الطبية لشخص أصيب بجروح بسيطة.

والتقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو أظهر شخصا وهو يفتح باب محل الطعام ليشتعل فجأة ويهرع العاملون هربا للنجاة بحياتهم.