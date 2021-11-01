البرازيل: مقتل 25 شخصًا يشتبه فى انتمائهم لعصابة سطو على المصارف

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر فى الشرطة البرازيلية، اليوم الإثنين، مقتل 25 شخصًا للاشتباه فى انتمائهم إلى عصابة إجرامية متخصصة فى عمليات السطو على المصارف، وذلك فى عملية أمنية بولاية ميناس جيرايس فى جنوب شرق البرازيل، أمس الأحد.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مصدر من شرطة المرور الفيدرالية البرازيلية، إن "25 مجرمًا قُتلوا، ولا وجود لمصابين" خلال العملية التى انطلقت بالتعاون مع الشركة العسكرية فى فارجينيا. وبحسب الوكالة، اقتحمت قوات الأمن مزرعتين، حيث كان "أعضاء فى منظمة إجرامية متخصصة فى عمليات السطو المسلح على المصارف وأجهزة الصراف الآلى" يخططون لمهاجمة عدد من فروع البنوك فى المدينة. وأشار المصدر إلى مقتل 18 شخصًا فى إحدى المزرعتين بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، فيما أسفر الهجوم على المزرعة الثانية عن سقوط كثير من الضحايا، مؤكدًا أن لا ضحايا فى صفوف الشرطة.

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