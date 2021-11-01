روسيا تحذر من تهديدات إرهابية من أفغانستان لدول الجوار

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، من احتمال انتشار التهديدات الإرهابية وتجارة المخدرات من أفغانستان إلى الدول المجاورة، مؤكدا ضرورة منع زعزعة استقرار هذه الدول.





وقال لافروف -فى تصريحات لقناة "روسيا ــ 24" اليوم الإثنين-: "إن الأمر الأكثر أهمية هو استقرار دول جوار أفغانستان، وهناك حاجة لمنع زعزعة استقرار هذه الدول لمنع انتقال تهديدات الإرهاب والمخدرات من أفغانستان". وأضاف: "أن المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هو استقرار دول آسيا الوسطى، لأن حدودنا مع حلفائنا فى آسيا الوسطى مفتوحة، ولا يوجد نظام تأشيرات مع جميع هذه الدول تقريبًا"، مشددًا على ضرورة منع زعزعة الاستقرار فى البلدان المجاورة والحد من تزايد التهديدات الإرهابية وتجارة المخدرات من أفغانستان. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أكد خلال مشاركته فى منتدى "فالداى" للحوار فى مدينة سوتشى الأسبوع الماضى، أن استبعاد طالبان من قائمة التنظيمات الإرهابية مرتبط بطريقة إدارتها لأفغانستان.

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