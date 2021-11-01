الجزائر: عفو رئاسى لـ 3 آلاف سجين بمناسبة حرب التحرير

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، أوضحت وزارة العدل الجزائرية أنه يُستثنى من هذا العفو أولئك الأشخاص المتهمون بجرائم الإرهاب، والخيانة والتجسس، والتجمهر المسلح والتحريض عليه، والاغتصاب، والاختطاف والسرقة والفساد والتزوير، والاتجار بالبشر والمخدرات، وجرائم خطاب التمييز والكراهية، وجرائم عصابات الأحياء والتعدى على الموظفين ومؤسسات الدولة.

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