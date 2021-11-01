المفوضية العراقية: لم نسجل اختلافًا بين نتائج الفرزين الإلكترونى واليدوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، أن الموقف بشأن أوراق الاقتراع الباطلة للانتخابات البرلمانية العراقية كما هو، وفيما أكدت انتهاء عملية التقديم على ملاحق الطعون، مشيرة إلى أنها لم تسجل حتى الآن اختلافاً بين نتائج الفرزين الإلكترونى واليدوى.





وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاى - وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" - إنه "لا وجود لعملية تقديم طعون جديدة وما فتح منذ يوم 29 من الشهر الجارى ولمدة 3 أيام تنتهى اليوم هى ملاحق للطعون لتعزيز الأدلة والإثباتات للطعون التى قدمت فى وقت سابق وقد يعاد عد وفرز محطات جديدة غير التى أعلن عنها سابقاً والبالغة أكثر من ألفى محطة".

وأضافت: "المفوضية أكملت اليوم عد وفرز 238 محطة، طعن بنتائجها ولا يوجد اختلاف بالنتائج وجاءت مطابقة وسترفع النتيجة للهيئة القضائية". مشيرة إلى أنه "لا وجود لاختلاف بين النتائج الإلكترونية واليدوية فى المحطات المعاد عدها وفرزها حتى الآن" مبينةً أن "محطات ذى قار المطعون بنتائجها أكثر من 600 وستفرز على مدار يومى غدٍ وبعد غد".

ورداً على التشكيك بعملية العد والفرز قالت الغلاى: "المرشحون الذين قدموا طعوناً حضروا عملية العد والفرز أو من ينوب عنهم والعملية تتم بشفافية تامة والمراقبون أشادوا بعملية العد والفرز ولأول مرة تجرى بحضور المراقبين وممثلى المرشحين والكيانات".

وفيما يتعلق بالأوراق الباطلة المستبعدة بينت الغلاى أن عددها قليل، مشيرةً إلى أن "الأوراق الباطلة هى التى لا يقرؤها جهاز التحقق، إذ تكون هناك حالات قليلة يكون فيها ختم التصويت خارج المكان المخصص لاسم المرشح أو الرقم أو الشعار وبالتالى يرفضها الجهاز، والجهاز أيضاً يقرأ الحبر المخصص والختم وأى ختم غير الرسمى لا يقرؤه الجهاز".

وأوضحت جمانة الغلاى إن "عملية العد والفرز لا تنتهى بانتهائها بل بإتمام الهيئة القضائية النظر بجميع النتائج المرفوعة لها من مجلس المفوضين وإصدار القرارات بشأنها".