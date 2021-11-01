رئيس الوزراء الياباني: فزنا في انتخابات صعبة للغاية

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا فوزه، اليوم الإثنين، بعدما قاد ائتلافه الحاكم للفوز بغالبية قوية في الانتخابات الوطنية.

وقال كيشيدا: “كانت انتخابات صعبة للغاية، لكن عكست رغبة الناس، إذ يريدون بأن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة مكونة من ائتلاف الحزب الليبرالي الديموقراطي و كوميتو”.

وتابع: “حصلنا على 261 مقعدا ثمينا للحزب الليبرالي الديموقراطي”.

وفاز الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف “كوميتو” بـ293 من مقاعد مجلس النواب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وارتفع مؤشر “نيكي” بأكثر من 2 في المئة بعد ورود الأنباء عن النتيجة التي ستتيح للتكتل الحاكم إقرار قوانين بشأن مسائل تتراوح من خطط تحفيز الاقتصاد على خلفية الوباء إلى الإنفاق الدفاعي.

وكان الائتلاف يسيطر على 305 مقاعد في البرلمان، 276 منها للحزب الليبرالي الديموقراطي.