نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد التأمينات الاجتماعية فرع العارضية pifss.gov.kw الكويت أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد التأمينات الكويت العارضية، هي خدمة إلكترونية توفر نظام مواعيد مرن لحجز موعد في تأمينات فرع العارضية، وتقترن خدمة الحجز بالسهولة في أخذ موعد مسبق ويشترط للاستفادة من الموعد ان يحضر المراجع في الوقت المحدد له، دعونا نذكر آلية طلب موعد التأمينات حيث تشتملها أحدى الفقرات الآتية.

خدمة نظام الحجز الإلكتروني

تأتي مواعيد التأمينات بشكل إلكتروني عبر موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية أون لاين، ويمنح المراجع حق اختيار اليوم والوقت وفق ما هو متاح في النظام. ساعد نظام المواعيد في تنظيم تدفق المراجعين بدون ازدحام وهو يتحد مع متطلبات الحفاظ على الصحة في ظل ظروف انتشار فيروس كوفيد 19.

ما هو موقع التأمينات الاجتماعية الكويت على الأنترنت

باستطاعة المراجع الدخول على موقع التأمينات والبحث عن الموعد المناسب وفق مصلحته، وقد وضعت المؤسسة شروطاً لعمل حجز مسبق وذلك للاستفادة من الخدمات الغير مندرجة على الموقع www.pifss.gov.kw، أي يتطلب تنفيذها الحضور الشخصي الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفروعها.

خطوات حجز موعد التأمينات فرع العارضية

يرجى إتباع الخطوات المذكورة أدناه للحصول على موعد مسبق أونلاين بفرع العارضية في نظام التأمينات.

قم بالوصول الى لينك مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو الدخول مباشرةً إلى نظام حجز موعد العارضية

الآن اضغط على الخدمات التأمينية

اختر فرع العارضية من قائمة الفروع

حدد تاريخ الموعد من التقويم ثم أختر وقت الموعد المتوفر

كتابة كلٌ مما يلّي: الاسم الشخصي البريد الإلكتروني رقم الهاتف الرقم المدني

اضغط على زر الحجر، وهكذا، سوف يظهر الرمز الشريطي الخاص بالموعد الخاص بك.

تأسست المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي وكالة حكومية في الكويت، في تنفيذ لوائح المعاشات التقاعدية داخل نظام الموظفين الحكوميين والتقاعد في 1 يناير 1955.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية العارضية اون لاين

تمّ تخصيص رابط مباشر لدخول خدمة التأمينات الاجتماعية بفرع العارضية تسهيلاً لكافة المراجعين من القيام بحجز موعد إلكتروني عبر الرابط المذكور أون لاين بخطوات تم توضيحها في الأعلى. وذلك بعد تحويل كافة خدمات فرع غرناطة الى فرع العارضية