نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير اسم فيس بوك إلي metaverse وما هو الفرق بينها وبين VR في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغيير اسم فيس بوك إلي metaverse هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تصدرت محركات البحث. حيث أعلن التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج تغيير اسم فيسبوك ليصبح metaverse. الأمر الذي جعل العالم كله متطلع إلي التعرف علي الشكل الجديد لموقع أو تطبيق التواصل الإجتماعي فيسبوك. وما هو أيضا الاسم الجديد ميتافيرس؟ وإلي أي شئ يرمز؟ وما هو شكل العلامة التجارية الجديدة لـ metaverse ؟ وما هي التكنولوجيا التي سيعمل عليها ومستوي الرفاهية والخدمات المقدمة من هذا التغيير الجديد؟ كل هذه الأسئلة التي تم طرحها سابقاً والأكثر منها جعلنا نعمل علي الإجابة عن جميع الأسئلة السابقة خلال السطور القليلة القادمة من هذا المقال.

سبب تغيير اسم شركة فيس بوك إلى ميتا

أوضح مارك زوكربيرج تغيير اسم شركة فيس بوك خلال المؤتمر كونكت (facebook connect) المنعقد خلال يوم 28/10/2021. أوضح مارك زوكربيرج أسباب تغيير الاسم إلى ميتافيرس سيغير وذلك لأن تطبيق فيس بوك ليس مجرد تطبيق للتواصل الاجتماعي وإنما هو أكبر من ذلك بكثير ويعتمد عليه الكثير من العملاء في التواصل في جميع مجالات الحياة (اجتماعي – مجالات العمل – الإعلانات لصالح شراء أغراض – وغيرها من متطلبات الحياة اليومية ). وقد جاء تغيير اسم شركته بعد الإعلان عن بداية التقنية ثلاثية الأبعاد يعرف باسم metaverse والتي من أهم أغراضها توفير الوقت والجهد والراحة قي جميع مجالات الحياة. حيث تم توظيف عشرات الآلاف من المهندسين المختصين بالتكنولوجيا للبدء في تأسيس تكنولوجيا العالم الافتراضي ميتافيرس. ويعد تغيير اسم فيسبوك هو الإشارة الأكثر تطبيقاً عمليا من الشركة والقائمين عليها وخاصة المدير التنفيذي للشركة للحرص علي تقديم الأكثر ومواكبة التكنولوجيا ومتطلبات الحياة في العصر الحالي بل والقادم أيضاً.

هل تغيير الاسم إلى ميتافيرس سيغير من اسم الفيسبوك وتطبيقاته

أوضح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج تغيير اسم شركة فيس بوك إلي ميتافيرس لن يغير من اسم الفيسبوك وتطبيقاته وإنما سيظل فيس بوك كما هو ولكن سيكون تحت مظلة شركة هي metaverse. وهو المصطلح الذى بدأ فيس بوك بنشره, حيث تعد meta اختصار لكلمة metaverse وهي كلمة يونانية الأصل معناها “البعد” رمزاً إلي البعد الثالث الذي سيكون المبدأ الرئيسي للعمل بالتكنولوجيا والتقنية الجديدة.

ما هي العلامة التجارية الجديدة لميتا فيرس metaverse

اختارت شركة ميتافيرس metaverse من علامة إنفينيتي infinity علامة تجارية لها وهي تعني اللانهاية في إشارة منها إلي التطلع الغير محدود للتطوير والتكنولوجيا التي يريدها العالم.

ما هي الإمكانيات الجديدة للميتافيرس metaverse

توجه الشركة وتركيزها على الميتافيرس العالم الافتراضي الكامل metaverse. حيث يمكن للعملاء الذين تتطلع الشركة ليصبح مستخدمين عدد العملاء والمستخدمين إلي مليار مستخدم أن يتمكنوا من إنهاء كافة متطلباتهم من خلال التطبيق الجديد وهم في منازلهم سواء شراء مستلزمات يومية من المتاجر المختلفة أو مقابلة الأصدقاء بتقنية البعد الثلاثي ووصلت لإمكانية حضور اجتماعات من المنازل. وكل ذلك من خلال هيد سيت headset يتم ارتداؤه وسيتم نقلك افتراضياً إلي أي مكان تريده بمجرد تحقيق اتصال مع هذا المكان أو هذا الشخص.