فورا.. نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 برقم الجلوس والقيد على رابط moe.gov.ly في جميع المحافظات

يستعرض لكم ثقفني، رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2021، حيث تعاظمت عمليات البحث من قبل الطلاب والطالبات الذين تقدموا لأداء أمتحانات الشهادة الإعدادية، ويرغب الطلبة وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة النهائية لإمتاحات الشهادة الإعدادية، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم الليبية عن الموقع الرسمي الذي يستطيع من خلاله كافة الطلاب التعرف على نتائجهم، حيث يمكن الآن الدخول إلى رابط موقع منظومة الإمتحانات الليبية للحصول على النتيجة، ومع تأخر إعلان النتيجة انتشرت بعض الشائعات التي تفيد بتأجيل موعد إعلان النتيجة، إلا أن وزير التربية والتعليم قد نفى هذه الأنباء وأكد على أن النتائج ستعلن في موعدها المحدد خلال ساعات قليلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021

قالت وزارة التربية والتعليم في ليبيا، بأن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 سيكون إلكترونيا، وذلم للتخفيف عن الطلاب عناء الذهاب للمدارس، كما وأشارت إلى أن الطالب يمكن له التعرف والاطلاع على النتيجة الخاصة به عن طريق كتابة رقم الجلوس ورقم القيد الخاص به، ولن يكون متاحا الاستعلام من خلال إدخال الإسم، ويمكن زيارة رابط موقع منظومة الإمتحانات التابع إلى وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي http://www.imtihanat.com، ومعرفة النتيجة فور إعتمادها وإعلانها من قبل الوزارة.

رابط نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2021

تقدم لأداء إمتحانات التعليم الأساسي نحو 145 ألف و46 طالب وطالبة، منهم 75 ألف و18 طالب و70 ألف و28 طالبة، وقد سجلت عدد الطلاب الناجحين 106 ألف و261 طالب وطالبة، وبلغ إجمالي الطلاب الخاصلين على تقدير ممتاز 47 ألف 467 طالب وطالبة، وحصل على تقدير جيد جدا 37 ألف و608 طالب وطالبة، فيما حصد على تقدير جيد 18 ألف و791 طالب وطالبة، فيما سجل عدد الطلاب الحاصلين على تقدير جيد 2395.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في ليبيا

سيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2021 بث مباشر عبر شاشة قناة ليبيا التعليمية، وستكون النتائج متوفرة مباشرة بعد إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومنظومة الإمتحانات.