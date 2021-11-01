أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وباريس سان جرمان الحالي، الاثنين، رغبته في العودة لمساعدة البلوغرانا من جديد.
وردا على سؤال عما إذا كان يريد العودة إلى البارسا، قال ميسي خلال حوار مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "نعم، لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي، بأي طريقة يمكن أن تكون مفيدة وتضيف له".
وتابع: "أود أن أكون سكرتيرًا فنيًا في مرحلة ما، لا أعرف إذا ما كان هذا سيحدث في برشلونة أم لا. وإذا كان هناك احتمال، فأتمنى مساعدة النادي".
وأردف: "برشلونة النادي الذي أحبه، وأحب أن يكون على ما يرام ويتطور، ويستمر في كونه أحد أفضل أندية العالم".
يذكر أن ميسي عانى من إصابة عضلية تسببت في مغادرته لقاء فريقه مع ليل في الدوري الفرنسي والذي أقيم يوم الجمعة الماضي وانتهى بفوز باريس سان جرمان 2-1.
ومثل ميسي برشلونة خلال الفترة من 2004 إلى 2021 ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي وأحد أهم أساطيره، حيث قاد الفريق لعشرة ألقاب لبطولة الدوري الإسباني، و4 لدوري أبطال أوروبا، بإجمالي 34 بطولة أوروبية ومحلية ودولية.
ورحل ليو عن البارسا في مفاجأة مدوية للجميع في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب نظام سقف الرواتب الذي حددته رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، وبسبب الأزمات المالية لبرشلونة، بعد نهاية عقده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميسي يعلنها: أحلم بالعودة لبرشلونة.. ويحدد المنصب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.