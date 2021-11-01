ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الحوثى على مأرب إلى 39 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت فى وقت سابق، مقتل وإصابة عشرات المدنيين فى ضربة صاروخية قالت إن قوات الحوثيين وجهتها مساء أمس الأحد، إلى مديرية الجوبة فى محافظة مأرب الاستراتيجية وسط قتال عنيف فيها، وفقا لقناة "العربية".

وتشهد محافظة مأرب معارك شرسة منذ فبراير حينما كثف الحوثيون حملتهم للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية، وخلف القتال مئات القتلى من الجانبين وتسبب بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.