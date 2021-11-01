الطيران العراقى يستهدف وكرا للإرهابيين بصلاح الدين

جدة - نرمين السيد - ذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى، أن الطيران العراقى وجه ضربة جوية، باستخدام طائرات "اف ـ 16"، لوكر للإرهابيين فى منطقة العيث شرقى محافظة صلاح الدين، وذلك بناءً على متابعة خلية الاستهداف فى قيادة العمليات المشتركة العراقية.





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