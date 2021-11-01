مركز جماليا الروسى: لا توجد أى شكاوى من لقاح سبوتنيك V

جدة - نرمين السيد - قال مدير مركز "جاماليا" الروسى، المطور للقاح "سبوتنيك V" ألكسندر جينتسبرج، "إنه لم يتم تسجيل شكاوى بشأن آثار جانبية لمتلقى هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حتى بين من تلقوا جرعة ثالثة معززة".





وكان وزير الصناعة والتجارة الروسى، دينيس مانتوروف، أعلن الخميس الماضى، أن المنتجين الروس يخططون لإنتاج أكثر من 300 مليون جرعة من جميع اللقاحات ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن مخزون اللقاحات فى روسيا يكفى لمدة شهرين على الأقل. وقال مسؤولون فى وزارة الصناعة والتجارة الروسية مؤخرا: "إنه تم بالفعل طرح حوالى 95 مليون جرعة من جميع اللقاحات، بما فى ذلك "سبوتنيك لايت" (لقاح الجرعة الواحدة) للتداول المدنى".

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