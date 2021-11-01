جوتيريش يحذر من نموذج التنمية الاقتصادية القائم على حرق الكربون

جدة - نرمين السيد - وأكد جوتيريش - فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة - الحاجة إلى إزالة الكربون الآن، عبر كل قطاع فى كل بلد.

ورحب جوتيريش بإعادة التزام مجموعة العشرين بالحلول العالمية، مطالبا القادة المجتمعين بالالتزام بمسؤوليتهم الخاصة لإبقاء هدف 1.5 درجة الاحتباس الحرارى قابلا للتنفيذ، خاصة وأن الانبعاثات الناتجة عن نشاطات بلادهم مجتمعة تمثل بشكل جماعى 80% من الانبعاثات العالمية.

وقال "يمكن أن يكون اجتماع المناخ القادم فى جلاسكو نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا وخضرة لأطفالنا وأحفادنا، لكن العمل مطلوب الآن".

وأضاف جوتيريش أن "التنمية الاقتصادية اليوم تقوم على تفاوتات عميقة ومتنامية، مما جعل مليارات البشر يتخلفون عن الركب، وهذا هو السبب فى أن التنمية الشاملة والمستدامة أمر حيوى للتغلب على حالات الطوارئ الكوكبية للمناخ والتنوع البيولوجى والتلوث وكفالة مجتمعات مستقرة للمستقبل".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد أن العالم بحاجة إلى نهج شامل لتخطيط المدن وبنائها وإدارتها وفقاً لنظرية التأقلم مع تغير المناخ.

وقال جوتيريش فى رسالة بمناسبة اليوم العالمى للمدن، الذى يوافق 31 أكتوبر من كل عام، ويأتى هذا العام تحت شعار: "تكييف المدن من أجل التأقلم مع تغير المناخ" ، وفق ما ذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، إن البنية التحتية القادرة على الصمود ونظم الإنذار المبكر والأدوات المالية للتخفيف من المخاطر تعد أدوات حاسمة فى إطار سعى المدن إلى التكيف وحماية حياة سكانها وسبل عيشهم.

وأشار إلى أن المدن تمثل مراكز للابتكار والإبداع البشرى، ومراكز محتملة للعمل التحويلى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبناء عالم خال من الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ وعادل اجتماعيا.