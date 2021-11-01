الكاظمى لطلاب العراق: تجاهلوا الكلام الطائفى والعنصرى

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جدة - نرمين السيد - وخلال زيارته لإحدى المدارس بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، قال الكاظمى: "نمر بظروف صعبة وتحديات لكن شعبنا قوى، آباؤكم وأمهاتكم أقوياء لأنهم ينهضون من المحنة ويكملون، حتى يكون مستقبلكم أفضل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف: "لا تستمعوا للذين يحاولون أن يفرقوا بينكم وتمسكوا بعراقيتكم، وهناك أشرار يعيشون حتى يفرقوكم عن بعض، قولوا لهم نحن عراقيون، كلنا سواسية وكلنا مواطنون، لنا حقوق وعلينا واجبات"، مؤكدًا أن "العراق على الطريق الصحيح بكم وبأهلكم".
وأشار الكاظمى إلى "وضع خططاً طويلة المدى لإعمار العراق، وإن شاء الله نتجاوز كل التحديات والمستقبل أمامكم تعاونوا مع أهلكم ومع أساتذتكم، فالعراق يستحق منكم أن تتعلموا وتتفوقوا، فأنتم المستقبل، وبكم يرتقى بلدنا" .
وبحسب الوكالة، توجه أكثر من 11 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية فى العراق، اليوم، إلى مدارسهم للانتظام بالعام الدراسى الجديد بعد توقف شبه تام جراء تفشى فيروس كورونا.
واعتبر وزير التربية العراقى على حميد الدليمى، أن انطلاق العام الدراسى الجديد "فرصة لإعداد أجيال متسلحة بأرقى العلوم والمهارات وفقًا لسياسات وبرامج وزارة التربية".
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